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SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI - Son Dakika

SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI

15 Temmuz 2021 Perşembe 21:00

PANDEMİ kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl mart ayından beri kapalı olan gece kulüpleri, 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açıldı.

PANDEMİ kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl mart ayından beri kapalı olan gece kulüpleri, 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açıldı. Hem yaz boyu hem de Kurban Bayramı için Antalya'da sahneler ünlü isimlerle renkleniyor. Koronoavirüs salgını nedeniyle ilk olarak 15 Mart 2020'de kapanan ve geçen yıl yaz döneminde kısa süre açıldıktan sonra yeniden kapanan gece mekanları, yaklaşık 15 aylık sürecin ardından 1 Temmuz itibarıyla yeniden açıldı. Türkiye'de hem yerli hem yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği merkezlerden biri olan turizm kenti Antalya'da, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden açılan işletmelerde sanatçılar sahneye çıkmaya başladı.

YAZ KONSERLERİ BELLİ OLDU

Lara bölgesindeki bir eğlence mirkezinde, ilk konserler geçen hafta Deha Bilimlier ve Emir Can İğrek tarafından verildi. İki konserde de uzun süren kapanma sürecinin ardından yoğun ilgi oluştu. Eğlence merkezinin işletme müdürü Ahmet Tekbaş, uzun zaman pandemi sürecinden sonra mekanların 1 Temmuz itibarıyla açıldığı ve ilk konseri de 3 Temmuz'dan itibaren düzenlemeye başladıklarını belirterek, İlk konserimiz Deha Bilimlier'le yaptık ve devamında da yaz boyunca, yaz konserleri olarak Ceylan Ertem, Melek Mosso, Gökhan Tepe, Ersay Üner, Sakiler gibi devam edecek dedi.

'15 AYA YAKIN KAPALI KALDIK'

Şu an sahnenin saat 24.00'e kadar devam ettiğini belirten Tekbaş, İlerleyen zamanlarda ümit ediyoruz ki saat sınırlaması da kalkarak, her şey normale oturacak. Konserlerimizde sosyal mesafeye, insanların birbirine çok yakın olmamasına elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve temizliğe önem gösteriyoruz. Tüm personelimizin aşıları tamamlandı. 15 Mart 2020'de ilk kapatma kararı oldu. Yazın kısa süreliğine açıldı ama çok kısa bir süreydi ve açıldık diyemeyiz. Yaklaşık 15 aydır kapalıyız. 15 ayın sonunda mekanımızı açtık. Kendi sanatçılarımız salı, çarşamba, perşembe günleri sahne alıyor. Cuma, cumartesi günleri de genelde konserlerimiz oluyor dedi.

İNSANLAR EĞLENMEYİ ÖZLEMİŞ

İlk konserden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Ahmet Tekbaş, İnsanlar çok özlemişlerdi eğlenmeyi, çok mutlulardı. Biz de çalışmayı özlemişiz açıkçası, 15 aydır yatıyoruz. Mesleğimiz gereği insanlarla ikili ilişkilerimiz çok sıkı olmasına rağmen 15 ay boyunca biz de bundan mahrum kaldık. Biz de çok özledik, insanlar da çok özlemiş onu gördük. Keyifli, çok eğlenceliydi. Biz de onlar da çok mutlu oldu. Bilet satışlarına ilgi de çok iyi, geçen hafta yaklaşık 650 kişilik Emir Can konseri oldu. Gelen misafirlerin hepsine de çok teşekkür ediyoruz. İlgi çok güzeldi, bu konserler devam edecek diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAYRAM KONSERİ

Kurban Bayramı tatili süreci için de Antalya'ya yoğun ilgiye dikkati çeken işletme müdürü Tekbaş, bayram konser programlarının da büyük ölçüde belli olduğunu kaydetti. Bayramın üçüncü günü İstanbul Arabesque, dördüncü günü Melek Mosso konserleri olduğunu belirten Tekbaş, diğer günler kendi sanatçılarının sahne alacağını ve bilet satışlarına ilginin de çok iyi olduğunu kaydetti. Tekbaş, Bayram konserlerinde bilet satışları yüzde 60'ı aştı ve önümüzdeki hafta biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. O yüzden insanlar biraz daha acele ederse iyi olur, çok yer kalmıyor dedi.

BELLİ OLAN KONSER PROGRAMLARI

Temmuz ayının ortalarından itibaren ağustos ve eylül aylarını da kapsayan süreçte Antalya ve ilçelerindeki çeşitli mekanlarda konser programları belli olan sanatçılar ve gruplar şöyleSertab Erener, Cem Adrian, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Mary Jane, Sakiler, Retrobüs, Pinhani, İstanbul Arabesque, Aldırma Gönül Yaz Turnesi, Melek Mosso, Emre Aydın, Erol Evgin, Funda Arar, Kukuli Müzikali, Yeni Türkü, Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali, Şanışer, Sagopa Kajmer, Ersay Üner, Manuş Baba, Duman, Edis, Sancak, Mabel Matiz, Emir Can İğrek, Fatih Erkoç.

MEKANLARDA UYGULANAN KURALLAR

Konser biletlerinin satışında ise pandemi nedeniyle uygulanan kurallara da yer veriliyor. Bu kapsamdaki kurallar ise şöyleGiriş esnasında ve etkinlik süresince maske takmak zorunlu. Tesise girişte, temassız ateş ölçümü uygulanıyor. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafirler işletmeye alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılıyor. Katılımcılarizleyiciler Covid-19 kapsamında alınan kurallara uymalı. Organizasyon firması alınan önlemlere ve kurallara uymayan kişileri etkinlik mekanına almama veya mekandan çıkarma hakkına sahiptir.

SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI
SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI
SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI
SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI

Melek Mosso, 1 Temmuz, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHNELERDE YASAK KALKTI, KONSERLER BAŞLADI - Son Dakika


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