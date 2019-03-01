Son Dakika Haberleri: Sahnelerin 'Mareşal'i Neslihan Demirtaş!

Sahnelerin 'Mareşal'i Neslihan Demirtaş!

7 dakika önce

Sahnelerin aranan seslerinden Neslihan Demirtaş, yeni şarkılarını beğeniye sundu. Sanatçı, "Mareşal" adlı maxi single'ını müzikseverlerle buluşturdu.

Sahnelerin 'Mareşal'i Neslihan Demirtaş!, System.String[]

Türkiye'nin dört bir yanında seçkin gece kulüplerinde sahneye çıkan Neslihan Demirtaş, yeni şarkılarıyla müzik listelerine damga vurdu. İlk albümü "Her Şeye Rağmen"i 2009 yılında DMC etiketiyle çıkaran, ayrıca "Çıtır Çıtır", "Sadece Seviştik mi?" ve "Çocuk" adında 3 single yayınlayan sanatçı, bu kez bir maxi single hazırladı. Demirtaş, "Mareşal" adlı çalışmada 4 yeni eser (Mareşal, Yanarız, Be Mübarek, Biz Bize Yakışırız) ve 2 versiyona (Yanarız, Biz Bize Yakışırız) yer verdi.

İLK KLİPEKRANDA

Neslihan Demirtaş, "Mareşal"de yeni jenerasyon aranjör ve bestecilerden Gökhan Holat, Çağrı Telkıvıran, Berkay Şenol, Yılmaz Taner ve Mustafa Erdoğan ile çalıştı. "Mareşal", "Be Mübarek" ve "Yanarız" (remiks versiyon) adlı şarkıların aranjörlüğünü yapan Gökhan Holat, aynı zamanda maxi single'ın müzik direktörlüğünü de üstlendi. Çalışmanın ilk video klibi ise "Mareşal" şarkısına, Hasan Kuyucu'nun yönetmenliğinde çekildi. Klip, maxi single'ın çıkışıyla birlikte müzik kanallarında ve dijital mecralarda yayına girdi.

ÖDÜLLÜ SANATÇI

Çok sayıda besteye imza atan Neslihan Demirtaş, bu alanda ödüllü bir sanatçı. Demirtaş, 2011'de "Kurbağa Prens" adlı şarkısıyla Kuşadası Altın Güvercin Yarışması'nda Gümüş Güvercin ödülüne layık görülmüştü. Sanatçı, 2013 yılında aynı yarışmaya "Seninle Sevdim" adlı eseriyle katıldı ve En İyi Beste, En İyi Söz ve En İyi Yorumcu ödüllerini kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:55 Kaynak: Bültenler

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