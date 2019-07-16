Son Dakika Haberleri: Sahnelerin mutluluk aşısı
Son Dakika Güncel Haber

Sahnelerin mutluluk aşısı

10 saat önce

"CAKA" isimli şarkısıyla önemli bir çıkış yakalayan güzel şarkıcı Nilay Dorsa, gelen başarının nimetlerinden sahne çalışmalarına hız vererek faydalanıyor.

Sahnelerin mutluluk aşısı, System.String[]

İstanbul dışı çalışmaları nedeniyle uzun süredir şehir dışında olan Nilay Dorsa, gelirgelmez bavulunu evine bıraktı Asmalı mescit MOOD Pera sahnesinde kendini buldu.

Tamamen dolu mekanda yaklaşık 4 saat sahnede kalan Nilay Dorsa ile izleyiciler eğlencenin doruğuna çıktılar. Sahne repertuarını enerjisi yüksek şarkılardan seçtiğini ifade eden Nilay Dorsa " Acı dolu umutsuzluk enjekte eden şarkıları repertuarıma almıyorum eğlenceli şarkılarla yaklaşık haftanın 4 günü 4 saatlik programımla seyirciyle birlikte dans ediyor eğleniyor ve enerjimizi yükseltiyoruz. Günümüzün hastalığı mutsuzluk beni izleyenlerde son buluyor, tedaviye geliyorlar" dedi. Sahnelerin en eğlenceli kızı Nilay Dorsa, asrın hastalığı Deprosyona müziğin eğlenceli şarkılarıyla çare bulmuşa benziyor.

Nilay Dorsa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahnelerin mutluluk aşısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]