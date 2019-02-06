Sahnelerinde Öpüşen 10 Ünlünün En Unutulmaz Anları ??????
1 saat önce
Bugün sizlere verdikleri konserler sırasında dansçılarıyla, gitaristleriyle veya konuk şarkıcılarla öpüşen dünyaca ünlü şarkıcılardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere verdikleri konserler sırasında dansçılarıyla, gitaristleriyle veya konuk şarkıcılarla öpüşen dünyaca ünlü şarkıcılardan bahsedeceğiz. Bu küçük öpücükler sahne şovlarını bir üst seviyeye taşımış.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:38 Kaynak: Youtube
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