Son Dakika Haberleri: Sahnelerinde Öpüşen 10 Ünlünün En Unutulmaz Anları ??????

Sahnelerinde Öpüşen 10 Ünlünün En Unutulmaz Anları ??????

1 saat önce

Bugün sizlere verdikleri konserler sırasında dansçılarıyla, gitaristleriyle veya konuk şarkıcılarla öpüşen dünyaca ünlü şarkıcılardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere verdikleri konserler sırasında dansçılarıyla, gitaristleriyle veya konuk şarkıcılarla öpüşen dünyaca ünlü şarkıcılardan bahsedeceğiz. Bu küçük öpücükler sahne şovlarını bir üst seviyeye taşımış.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:38 Kaynak: Youtube

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