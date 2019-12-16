Sahnenin özel'leri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahnenin özel'leri - Son Dakika

Sahnenin özel'leri

6 saat önce

Trabzon'da özel çocukların gösteri yaptığı anlamlı etkinlikte hüzün ve sevinç bir arada yaşandı.

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Trabzon'da özel çocukların gösteri yaptığı anlamlı etkinlikte hüzün ve sevinç bir arada yaşandı.


Özel Çınar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocukların sahneye çıktığı özel organizasyonda izleyenleri duygulandıran bir sahne gösterisi sergiledi. Öğretmenleri tarafından Eylül ayından beri yoğun bir programla hazırlanan özel çocukların Belediye Çok Amaçlı Salonunda 2 buçuk saat süren gösterilerinde müzikal şov, horon, türkü, şiir okuma ve tiyatro etkinliği büyük beğeni aldı. Erkan Köse tarafından sahneye koyulan koreografide çocuklar performansları ile alkış topladı. En çok beğenilen etkinliklerin başında ise mini mehter, balon şov ve atma türkü gösterisi yer aldı.


Eğitim Merkezi Müdürü Adil Aydoğdu, özel çocuklara imkan tanındığında ortaya mükemmel eserler çıktığını belirterek, "Çünkü onlarda sorumluluk bilinci ve iş tutkusu çok farklı" dedi. 1 yaşından itibaren ihtiyacı olan çocuklara her seviyede verilen özel eğitimin yanı sıra bu gibi sanat faaliyetlerine ve sahne etkinliklerine büyük önem atfedildiğine işaret eden Aydoğdu, yoğun izdihamla birçoğu gösteriyi ayakta izlemek zorunda kalan katılımcılara teşekkür etti ve "Özel çocuklarımızın özgüvenini geliştirmek için bu aktiviteler sınıftaki müfredat kadar önemli" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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