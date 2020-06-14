"Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim" - Son Dakika

"Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim"

Komedyen Miray Akovalıgil, normalleşme sürecini kendisi için sahnelere çıkmak olarak tanımladı.

Komedyen Miray Akovalıgil, normalleşme sürecini kendisi için sahnelere çıkmak olarak tanımladı. "Ben sahnelere çıkacağım günlerde gerçekten normalleşmiş olacağım" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde sosyal izolasyon gereği, sahne performansları da bir süre askıya alınmıştı. Türkiye'de vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla yeni normale geçiş süreci başladı. Bu kapsamda 1 Temmuz'dan itibaren sinema, tiyatro, gösteri merkezleri belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek. Bu gelişmeyle gözler sahne performansları sergileyen sanatçılara çevrildi. Komedyen Miray Akovalıgil, pandemi sürecinde yaşadıklarını ve yeni normale geçişte planlarını anlattı.


"Benim için normale geçiş sahnede tekrar stand-up yapıp seyircilerimi canlı kanlı güldürmeye başlayınca olacak"


Yeni normale geçişle birlikte hayatınızda büyük değişimler yaşamadığını söyleyen Akovalıgil, "Ben karantina sürecinde çalışmaktan başka bir şey yapmadım ve bu süreci oldukça üretken geçirdim. Bu nedenle sürecin başında da normale geçiş evresinde de benim için büyük bir değişim olmadı. Karantina sürecinden farklı olarak sadece ofisime gidip gelmeye başladım. Sanırım benim için normale geçiş sahnede tekrar stand-up yapıp seyircilerimi canlı kanlı güldürmeye başlayınca olacak" dedi.


"Meğer annem üzerinden malzeme yapıyormuşum da haberim yokmuş"


Sosyal izolasyon döneminde vaktinin neredeyse bütününü herkes gibi evde geçirdiğini anlatan Akovalıgil, "Sormayın, Story kurdu oldum resmen. Açıkçası karantina sürecinden önce ben anlık story'ler çekip özel hayatımı paylaşmayı pek istemiyordum. Ancak bu ev sürecinde kendimi "güünaayydııın" derken, ev hallerimi paylaşırken ve hatta birlikte yaşadığım annemi takipçilerime tanıtırken buldum. Kimse bana annemin bu kadar tutacağını söylememişti. En son kendisinden öyle bir uyarı yedim ki bir daha annemi sosyal medyada paylaşamaz oldum ve çok üzüldüm. Meğer ben bayağı annem üzerinden malzeme yapıyormuşum da haberim yokmuş.


Bu süreçte paylaşımlarımı düzenli yapmaya özen gösterdim dersem yalan olur. Bazen canım sosyal medyayı açmak bile istemedi, açmadım. Bazen gün boyu boşta kaldıkça canlı yayınlar yapıp, yeni videolar çekip paylaştım. Biraz kendi günlük modum ve iş yoğunluğuma göre süreç şekillendi, pişman değilim" diye konuştu.


"Aralarda bıraktığımız boş sandalyeleri görmeye alışacağım"


Yakında sahne performanslarına başlayacağını açıklayan Akovalıgil, "Bu konuda her gün başka bir tarih duyuyoruz diyebilirim. Ben kendimi kapalı sahneler uzun bir süre olmayacak ama açık hava sahnelerinde yakında seyircilerimle buluşacağım ve aralarda bıraktığımız boş sandalyelere alışacağım diye hazırladım" ifadelerini kullandı.


"Sanatçılar çok ama çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadılar"


Akovalıgil, bu dönemde komedyenlerin karşılaştıkları zorluklar hakkında da açıklama yaptı. Komedyenlerin bu süreçte sahneleri çok özlediğini altını çizen Akovalıgil, diğer bir zorluğun da maddi boyutta ortaya çıktığını söyledi. Akovelıgil, "Bence iki büyük zorlukla karşı karşıyayız. Birincisi hayatın gerçeği olan maddiyatın imkansızlaşması, ikincisi ise seyircilerden ve sahnelerden uzak kalmak. Ben bile sadece bir yıldır tek kişilik gösteri yaparken sahneye çıkmadığım için bu kadar üzülmeye başladıysam, yılların komedyenlerinin ve tiyatrocularının ruh halini tahmin bile edemiyorum.


Maddiyat ise işin diğer tatsız tarafı. Ben kendimi şanslı bir komedyen olarak görüyorum. Çünkü akışta devam eden bir avukatlık kariyerim ve müvekkillerim var. Kısacası diğer mesleğimle maddi olarak konforumu devam ettirebiliyorum. Fakat diğer meslektaşlarım da dahil sahneden gelirini sağlayan bütün sanatçılar çok ama çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadılar. Bu kadar kıymetli ve özgün iş yapan bireylerin bu yüzyılda hala bu tarz zorluklarla mücadele etmesi sanatçının gerçek cesareti bence. Ben henüz o kadar cesur değilim, konforum için çok yönlü ve çok meslekli olmayı tercih ediyorum" dedi.


"Yıl 2020 halen kadın komedyen ve erkek komedyen olarak ayrımcılık yapılıyor"


Sık sık kadın komedyen olarak nitelendirildiğini ve bu durumun kendisini bir hayli rahatsız ettiğini belirten Akovalıgil, "Yıl 2020 halen kadın komedyen ve erkek komedyen olarak ayrımcılık yapılıyor" diye tepki verdi


Akovalıgil, gelecek dönemlerde kadın komedyenlerin sayısının artmaya devam edeceğini belirterek, "Yakında umarım kadın erkek olmasına değil sadece ne kadar komik olduğunu değerlendiriyor olacağız.Ben kadın olmanın başka bir dezavantajından bahsetmek istemiyorum. Bu halimizi acındırmak olur. Ben sahnede kadın olmanın artılarından bahsetmek istiyorum; kadın olduğumu hissettirerek sahnede olmak ve bununla gurur duymak benim için inanılmaz büyük bir keyif" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Karantina, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim' - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada         
12:52
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu         
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor         
12:31
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı         
11:59
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti         
11:54
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım         
11:52
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı?         
11:30
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner         
11:07
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 17:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]