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Sahneyi "tır"a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor - Son Dakika

Sahneyi "tır"a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor

13.06.2021 11:54

Yerli organizasyon şirketinin akıllı sistemler ve son teknoloji ekipmanlarla donattığı "Süper Sahne Tır Modülü Turna", her türlü hava koşulunda 2 teknik personelle 15 dakikada sahne kurulumuna imkan veriyor.

Yerli organizasyon şirketinin akıllı sistemler ve son teknoloji ekipmanlarla donattığı "Süper Sahne Tır Modülü Turna", her türlü hava koşulunda 2 teknik personelle 15 dakikada sahne kurulumuna imkan veriyor.

Yıldızlar Tanıtım Organizasyon, Ar-Ge çalışmaları sonucu tasarladığı sahne sistemi "Süper Sahne Tır Modülü Turna" ile sektörün her alanında hizmet vermeyi amaçlıyor.

İçinde LED ekranlar, yüksek teknolojili ses ve ışık sistemlerinin bulunduğu tır modülü, her türlü hava koşulunda kurulabiliyor. Böylelikle festival, konser, tanıtım, miting, açık hava sinema gösterileri, tiyatro ve törenler gibi etkinliklerin sahne kurulumunda kolaylık sağlanıyor.

Ulusal ve uluslararası kara yolları taşımacılık standartlarına uygun ölçekte tasarlanan tır modülünün içinde teknik oda ve VIP kulisi bulunuyor.

Kendi içinde ses izolasyonu sağlayan sabit mobil jeneratörün kesintisiz enerji verdiği Süper Sahne Tır Modülü Turna'nın kurulumunu 2 teknik personel 15 dakikada gerçekleştirebiliyor.

"Dünyada bir ilki gerçekleştirmek istedik"

Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde ciddi teknolojik atılımlar yaptığına işaret ederek, kendilerinin de medya ve organizasyon alanında 30 yıllık deneyimleriyle sektörde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Süper Sahne Tır Modülü Turna'nın akıllı sistemlerle donatılmış mobil bir sahne olduğunu söyleyen Yıldız, sistemin lansmanını ATO Congresium'da gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yaptıklarını ifade etti.

Yılıdız, 4 mevsime uygun tır modülü ile 40-50 bin kişilik etkinlikler düzenlenebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Organizasyon, çok büyük emek gerektiren bir sektör. Bir etkinliğin hazırlığı bazen 3 gün sürüyor, 25 kişi, yeri geldiği zaman 100 kişi çalışıyor. Biz bunu en son teknolojik donanımlar kullanarak bütün etkinliklere hitap edecek şekliyle 15 dakikaya sığdırdık. Tüm akıllı sistemler ve teknolojik donanımlar kullandık. Tablet bilgisayarla bile 2 teknik personelle bu sistemi yönetebiliyoruz."

"Kısa sürede maliyetini çıkarabilecek"

Rüzgar ve şiddetli yağmur gibi hava olayları nedeniyle zaman zaman sahnelerin çöktüğünü ve sistemlerin devrildiğini dile getiren Yıldız, tasarladıkları sistemde bu gibi olumsuzlukların yaşanmayacağını, mühendislerin gerekli tüm statik çalışmalarını yaptığını kaydetti.

Yıldız, zor şartlarda dahi kullanılabilecek teknik ekipmana sahip sistem için önemli yatırım yaptıklarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ar-Ge'si yıllarca sürdü. Ürünümüzü dünya standartlarında etkinliklerin gerçekleştirilebileceği şekle getirdik. Büyük festivallerde etkinliklerde onlarca insanın bir araya gelip günlerce çalıştığı sistemi 15 dakikaya sıkıştırdık, bunun maliyeti de var ama kısa sürede birçok etkinlikle kendi maliyetini çıkarabilecek, uzun yıllarca kullanılabilecek bir sistem."

Tır modülünün, dünyada devlet büyükleri, sanat dünyasıyla buluşacağını vurgulayan Yıldız, "Bu ilhamı Türkiye'yi dünyada güçlü kılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjisinden alıyoruz. 'Kovid-19 sürecinde ne yapalım?' derken böyle bir sistem ortaya çıktı." dedi.

"Dünyanın her yerine satış hedefliyoruz"

Yıldız, Kovid-19 sonrası dönemde iş dünyası ve sosyal yaşamda ciddi değişiklikler olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz de kendi alanımız olan organizasyon ve medya alanında, teknolojik ekipmanımızla hazır hale geldik. Çok iyi geri dönüşler ve dünyanın her yanından ciddi anlamda talepler alıyoruz. Medya planlama ekibimiz ve satış direktörlerimiz talepleri karşılamak için ciddi şekilde çalışıyorlar. Sistemin dünyanın her yerine satışını hedefliyoruz. Yüzde 99 satış, yüzde 1'lik kiralama hedefliyoruz. Gelen tüm talepleri karşılayabilecek bir altyapımız, kendi alanında profesyonel mühendislerimiz, güçlü ekibimiz var. Kiralama ve satışta hepsini karşılayabilecek güce sahibiz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi artık dünyada lider ve söz sahibi bir Türkiye var. Herkesin kendi alanında teknolojik anlamda kendini daha da geliştirerek en iyi yerlere gelmek için çaba sarf etmesi gerekiyor."

Sahneyi tır a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor
Sahneyi tır a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor
Sahneyi tır a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor
Sahneyi tır a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor

Araştırma Geliştirme, Festival, Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sahneyi 'tır'a sığdıran yerli sistem emek ve zaman tasarrufu sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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