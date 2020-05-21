Sahra Altı Afrika'da 5 yılda 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanacak - Son Dakika

Küresel Mobil Telekomünikasyon Derneği (GSMA), telekomünikasyon alanında Sahra Altı Afrika ülkelerinde yapılan çalışmalarla 2025'te 28 milyon cihazın 5G teknolojisine bağlanacağını açıkladı.



GSMA Sahra Altı Bölge Başkanı Akinwale Goodluck, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin kullanımının Afrika'da artmasının ticareti de olumlu etkileyeceğini dile getirdi.



Goodluck, "Sahra Altı Afrika ülkelerinde 2025 yılında toplam 28 milyon cihaz 5G teknolojisine bağlanacak." dedi.

GSMA'nın raporuna göre, Afrika'da 2025 yılında mobil internet kullanan kişi sayısı 483 milyona yükselecek.