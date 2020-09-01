Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

Sahra Altı Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayat koşullarını daha da zorlaştırması nedeniyle 67 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya, System.String[]

Sahra Altı Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayat koşullarını daha da zorlaştırması nedeniyle 67 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'den yapılan açıklamada, önlem alınmazsa ve acil müdahale edilmezse yıl sonuna kadar 67 bin çocuğun yetersiz beslenmeden ötürü hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Sahra Altı Afrika'da görülen sel felaketleri, çekirge istilaları ve artan gıda fiyatlarından ötürü gıda güvenliğinin kaybolduğuna değinilen açıklamada, Kovid-19'un mevcut koşulların daha da kötüleşmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, her gün yetersiz beslenmeden muzdarip çok sayıda çocuğun kliniklere yatmak için başvurduğu ve durumun daha da kötüleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Görüşlerine yer verilen Save the Children Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Ian Vale, yeterli yardım ulaştırılamazsa gıda krizinin on binlerce çocuğunun hayatına mal olabileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) geçen hafta, Kovid-19 salgını dolayısıyla bağış miktarının düşmesi sonrası Etiyopya, Uganda, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti'deki mültecilere yapılan gıda ve nakit yardımlarını yüzde 10 ila yüzde 30 azaltmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Save the Children, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için Roma'ya haber yolladı Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" 30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı         
16:03
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı         
15:49
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı         
15:41
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı         
13:28
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu         
12:31
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 20:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei