Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyüme bu yıl yüzde 3,6'ya gerileyecek - Son Dakika

Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının meydana getirdiği ekonomik zorlukları aşmaya çalışan Sahra Altı Afrika ülkelerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası ekonomik büyümesinin yavaşlayacağını bildirdi.

Dünya Bankasının kıtanın makroekonomik görünümüne ilişkin hazırladığı yeni raporda, 2021'de yüzde 4 büyüme kaydeden bölgenin 2022'de büyüme oranının yüzde 3,6 olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Raporda, bölgenin Kovid-19 salgını, tedarik zincirindeki bozulma ve iklim değişiminin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası yükselen emtia fiyatlarıyla da baş etmeye çalıştığı aktarıldı.

Doğal kaynak zengini ülkelerin savaş sonrası ekonomik performansının gelişeceği, kaynak zengini olmayan ülkelerin ise ekonomik faaliyetlerinin zayıflayacağı aktarılan raporda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya gibi ülkelerin metal fiyatlarındaki yükselişten faydalanmasının beklendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) geçen ay yayımladığı raporda, Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda Afrika ülkesinde gıda krizi görülebileceği uyarısı yapmıştı.