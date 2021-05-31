Sahra Altı Afrika'da yalnızca 3 ülke 1 milyon doz Kovid-19 aşıya ulaşabildi - Son Dakika

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Sahra Altı Afrika'da Kovid-19'a karşı şimdiye kadar Nijerya'da 2 milyon, Etiyopya'da 1,8 milyon, Zimbabve'de 1 milyon doz aşı yapıldı.

Kenya, Angola ve Gana gibi ülkeler yaklaşık 900 bin doz aşı yaparken, 15 ülkede uygulanan doz miktarı henüz 50 bine ulaşamadı.

Yaklaşık 1,1 milyar kişinin yaşadığı Sahra Altı'nda yeterli aşı temin edilememesinin yanı sıra bazı ülkelerde halkın aşı kampanyasına katılmak istemediği belirtiliyor.

Malavi ve Güney Sudan'da kullanılmayan aşılar imha edilirken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) kullanım süresi dolacak aşıları Gana ve Madagaskar'a gönderdi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 875 bini geçerken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bin 741'e yükseldi.