Sahra Altı Afrika'daki elektrik ihtiyacı 30 yıl içinde 8 kat artacak - Son Dakika
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Sahra Altı Afrika'daki elektrik ihtiyacı 30 yıl içinde 8 kat artacak

17.03.2022 21:18
Sahra Altı Afrika'daki elektrik ihtiyacı 30 yıl içinde 8 kat artacak

Sahra Altı Afrika'da elektrik ihtiyacının 2050 yılına kadar 8 kat artması bekleniyor.

Sahra Altı Afrika'da elektrik ihtiyacının 2050 yılına kadar 8 kat artması bekleniyor.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie tarafından hazırlanan raporda, Sahra Altı Afrika'da uzun süredir devam eden elektriğe erişim probleminin çözülmesi için 350 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Raporda, bölgedeki elektrik talebinin son 15 yılda iki kart arttığına dikkat çekilirken, 2050 yılına kadar ihtiyacın 8 kat artmasının beklendiği kaydedildi.

Şu anda Sahra Altı'nda yaklaşık 600 milyon kişinin elektriğe erişimi olmadığı vurgulanan raporda, merkezileşmemiş, güneş enerjisi kullanan ve depolanabilir enerji sistemlerinin hem Afrika'nın geleceğini şekillendirebileceği hem de gelecek nesillere faydalı iş modellerinin oluşturulmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

Raporda, yenilenebilir enerji maliyetlerinin azalmasının yatırım boşluğunu doldurmaya yardımcı olabileceğinin ve bölgede enerjiye erişimi kolaylaştırabileceğinin altı çizildi.

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Araştırma, İskoçya, Afrika, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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