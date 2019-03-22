Son Dakika Haberleri: Sahra Altı Ülkelerine Söke'de Sulama Eğitimi

Sahra Altı Ülkelerine Söke'de Sulama Eğitimi

1 saat önce

Sahra altı ülkelerinden Gine, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal Tarım Bakanlıklarında çalışan 10 Sulama Uzmanı Söke'de modern sulama teknikleri eğitimi görüyor.

Sahra Altı Ülkelerine Söke'de Sulama Eğitimi, System.String[]
Sahra altı ülkelerinden Gine, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal Tarım Bakanlıklarında çalışan 10 Sulama Uzmanı Söke'de modern sulama teknikleri eğitimi görüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim, Söke Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM)'nde veriliyor. 18 Mart'ta başlayan "Modern Sulama Teknikleri, Bitki Toprak-Su İlişkileri" konulu eğitimin 29 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi. Eğitimin açılış töreni, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya'nın katılımları ile gerçekleştirilirken; açılışta konuşan Sertkaya; amacın tarımsal üretimin vazgeçilmezi olan modern sulama teknikleri konusunda bilgi paylaşımında bulunmak olduğunu söyledi.

Eğitim, TAYEM Müdürlüğündeki uzman eğitimciler nezaretinde teorik ve uygulamalı olarak sürdürülüyor. Ayrıca eğitime katılan yabancı konuklar Söke'deki tarımsal kurum ve kuruluşları d ziyaret ederek bilgiler aldılar. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

Söke, Güncel
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