Sahra Çölü'nde terk edilen 25 Nijerli sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahra Çölü'nde terk edilen 25 Nijerli sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu Nijer'in kuzeyinde Sahra Çölü'nde terk edilmiş halde bekleyen 25 Nijerli sığınmacının ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıların, insan kaçakçıları tarafından terk edildiği, 3 gündür aç ve susuz çölde kurtartılmayı bekledikleri kaydedildi.

Sahra Çölü'nde 1000 kilometre gidiyorlar

Nijer'in iç kesimlerinde yer alan Agadez bölgesi, Avrupa'ya gitmek isteyen Batı Afrikalı sığınmacılar için bekleme noktası özelliği taşıyor.

Sığınmacılar Libya'ya devam etmek için bazen Agadez'de günlerce kalıyor. Agadez'den Libya'ya ulaşmak için Sahra Çölü'nde 1000 kilometre gitmek gerekiyor. Küçük kamyonetler bu mesafeyi 3-4 günde alırken kamyonların hedefe varması 10 günü bulabiliyor.

Sadece yanlarına aldıkları su ve yiyecekle bu yolculuğa çıkan sığınmacıların büyük bir kısmı ise Libya'ya varamadan çölde hayatını kaybediyor.

Sahra Çölü'nde 4 yılda 20 binden fazla sığınmacı kurtarıldı

IOM, 2016'dan 2020'ye kadar çölde çeşitli nedenlerle ölüme terk edilen 20 binden fazla sığınmacıyı kurtardı.

Avrupa Birliği, Malta ve İtalya üzerinden Avrupa'ya gelen Afrikalı sığınmacı akınını durdurmak için 2015'ten bu yana çeşitli girişimlerde bulunsa da tam anlamıyla başarılı olamıyor.

Sahra Çölü'nden Libya'ya ulaşmak için sayısız güzergahın varlığı ve Nijer'in de devriye için yeterli imkanlarının olmaması, Afrikalı sığınmacıların çoğu zaman hayatına mal olan bu yolculuğun engellenmesini imkansız kılıyor.

Çölde ölen sığınmacıların sayısının denizde boğulanlardan en az 2 kat fazla olduğu tahmin edilse de çölde hayatını kaybedenlerin cesetlerine dahi ulaşılamadığı için gerçek sayıları bilinmiyor.