Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurduGökyüzünün rengi turuncuya döndü - Son Dakika
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Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurduGökyüzünün rengi turuncuya döndü

15.03.2022 18:29

- Sahra Çölü'nden gelen kum fırtınası İspanya'yı vurdu Gökyüzünün rengi turuncuya döndü Sahra Çölü'nden gelen kum fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde gökyüzünün renginin turuncuya çevirdi.

- Sahra Çölü'nden gelen kum fırtınası İspanya'yı vurdu

Gökyüzünün rengi turuncuya döndü

MADRİD - Sahra Çölü'nden gelen kum fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde gökyüzünün renginin turuncuya çevirdi.

Sahra Çölü'nden gelen kum fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Liman kenti Aguilas'ta kum fırtınası nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Yerel yetkililer, halka uzun süre dışarıda kalmama uyarısında bulunurken, solunum yolu hastalıkları olanlar için FFP2 maskelerinin kullanılmasını tavsiye etti.

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İspanya, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurduGökyüzünün rengi turuncuya döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurduGökyüzünün rengi turuncuya döndü - Son Dakika
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