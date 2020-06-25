Sahra Çölü'nden kalkan toz bulutları Karayipler'in üzerini kararttı

Sahra Çölü'nden yükselen toz bulutları, Karayipler'in bazı bölümlerinde gökyüzünü kararttı.

Afrika'dan kalkan toz bulutları, Atlantik Okyanusu üzerinden Amerika kıtasına ilerliyor.

Pazar günü Porto Riko'ya ulaşan bulutlar, Küba ve Meksika'nın bir bölümünün üzerini kapladı.

Karayipler'deki Guadeloupe ve Martinique Adaları'nda son 10 yılın en kötü toz bulutları görülürken, Küba'daki sağlık yetkilileri halka toz bulutunun solunum sorunlarını artırabileceği uyarısı yaptı.

Toz bulutları, Miami kenti de dahil, ABD'nin Florida eyaletinin güneyini de etkiliyor.

Pazar günü toz bulutları, Venezula'nın başkenti Caracas'ın rakımı yüksek mahallelerini etkiledi.

Porto Riko - San Juan'daki turistler, beklediklerinden daha çok kumla karşılaştı.

Barbados'taki Bridgetown da Pazartesi günü sarı toz tabakasıyla kaplandı.

Küba'da da insanlar durup, sararan gökyüzünün fotoğraflarını çekti.

Kübalı sağlık yetiklileri, astım ve başka solunum rahatsızlıkları olanlara, durumlarının kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

Kübalı meteoroloji uzmanı Jose Rubiera, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutlarının alışıldık bir durum olduğunu, ancak şu an görülenin yoğunluğunun normal düzeylerin üstünde olduğunu belirtti.