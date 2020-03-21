Sahra Hastanesi çalışanlarından "Evde Kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahra Hastanesi çalışanlarından 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Sahra Hastanesi çalışanlarından "Evde Kal" çağrısı

11 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Sahra Hastanesinde görev yapan UMKE ekibi, 112 çalışanları ve askerler bir araya gelerek vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Sahra Hastanesi çalışanlarından

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Sahra Hastanesinde görev yapan UMKE ekibi, 112 çalışanları ve askerler bir araya gelerek vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulundu.


Korana virüs vakalarının artmasıyla birlikte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bulunan Sahra Hastanesinde görev alan UMKE ekibi, 112 çalışanları ve askerler saat 21.00'de alkış tuttu. Görüntü sosyal medya hesabından, "Gürbulak Sınır Kapısı Sahra hastanesi Ağrı UMKE/ Ağrı 112 ve Mehmetciğimiz saat 21.00'de alkış yaptılar. Ağrı UMKE ekiplerinin sizlere mesajı var. Biz sizin için görevdeyiz, siz de bizim için lütfen evden çıkmayınız. #EvdeKal" notuyla paylaşıldı. - AĞRI

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

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