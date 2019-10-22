Son Dakika Haberleri: Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı
Son Dakika Güncel Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı

Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı

46 dakika önce

Karabük'te "kseroderma pigmentozum" hastası kızın ameliyatı için sosyal medyadan 20 bin lira toplandı.

Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı, System.String[]

Karabük'te "kseroderma pigmentozum" hastası kızın ameliyatı için sosyal medyadan 20 bin lira toplandı.

Hastalığı nedeniyle güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Sahra İrem Erişoğlu'nun özel bir hastanede ameliyat olması için 12 bin lira istendi.

Aileye yardım için Yenice ilçesinde gençler tarafından sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede yayılan kampanyada yaklaşık 20 bin lira toplandı.

Sahra İrem Erişoğlu'nun annesi Yeliz Yağbasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yüzde 97 engelli olduğunu söyledi.

Kızının güneşe alerjisi olduğunu ve bu nedenle hastalığın cilt kanserine dönüştüğünü belirten Yağbasan, "Şu anda tümör gözünün içinde. Cuma günü saat ameliyat olacak. Bu Sahra'nın 19'uncu ameliyatı. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olacak.

Ameliyat için 12 bin lira istendi." dedi.

Yağbasan, kızının ameliyat olması için istenen para için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldığını aktararak, "Dün sabahtan bu akşama kadar 20 bin lira civarında para toplandı. Bu tedavisi son değil. Yeri geliyor Sahra 15 günde bir ameliyata alınıyor. Yardımda bulunan herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yağbasan, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!
Uçurumda kalan drone'u kurtarmak için seferber oldular Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tartışma yarattı Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max'e duygusal paylaşımıyla veda etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:38:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]