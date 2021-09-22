Şahsı darp ederek parasını alan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Şahsı darp ederek parasını alan şahıslar yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahsı darp ettikten sonra üzerindeki parayı alarak kayıplara karışan 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahsı darp ettikten sonra üzerindeki parayı alarak kayıplara karışan 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde H.D. isimli şahsı iddiaya göre H.A. ve İ.M., darp etti. Daha sonra şüpheliler; H.D.'nin üzerindeki 700 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olarak belirlenen H.A. ve İ.M., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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