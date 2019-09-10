Son Dakika Haberleri: Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler
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Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel'in Derekızık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına sebep oldukları tespit edilen 2 kardeşi gözaltına aldı.

Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel'in Derekızık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına sebep oldukları tespit edilen 2 kardeşi gözaltına aldı. 15 dönüm ormanlık alanı küle çeviren kardeşlerin şahsi evraklarını yok etmeye çalışırken yangını çıkardıkları ileri sürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 7 Temmuz tarihinde Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. 15 dönüm ormanın küle döndüğü yangının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Yangının kağıt parçalarının tutuşturularak başladığını tespit eden jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek, yangını E.İ. ve B.İ. kardeşlerin çıkardığını belirledi. Gözaltına alınan kardeşler jandarmadaki ifadelerinde, şahsi evraklarını yakmaya çalışırken ormanın tutuştuğunu, yangını kasten çıkarmadıklarını beyan etti. 2 kardeş jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Jandarma, Kestel, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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