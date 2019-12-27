'Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum' - Son Dakika

'Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum' dedi.

'Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum' dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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