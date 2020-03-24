Şahsın minibüsten iki denemede telefon çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Şahsın minibüsten iki denemede telefon çaldığı anlar kamerada

6 saat önce

Şahsın minibüsten iki denemede telefon çaldığı anlar kamerada İlk seferde cesaret edemedi, ikinci seferde telefonu çalıp koşarak kaçtı Ataşehir'de bir şahıs, park halinde olan ve başka bir kişinin kasasından eşya alıp işyerine götürdüğü minibüsteki telefonu gözüne kestirdi.

Şahsın minibüsten iki denemede telefon çaldığı anlar kamerada

İlk seferde cesaret edemedi, ikinci seferde telefonu çalıp koşarak kaçtı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs, park halinde olan ve başka bir kişinin kasasından eşya alıp işyerine götürdüğü minibüsteki telefonu gözüne kestirdi. Şahıs, ilk denemesinde yakalanma korkusuyla geri çekildi, ikinci denemesinde minibüsün içerisindeki telefonu çalıp koşarak uzaklaştı. Minibüsün kasasından eşya indiren kişi hırsızlığı fark etmezken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde 18 Mart tarihinde gerçekleşti. Şahıs, bir işyerinin önünde park halinde olan ve bir kişinin kasasından eşya indirdiği minibüste bulunan telefonu gözüne kestirdi. Şahıs, kasadan eşya indiren kişinin uzaklaştığı sırada minibüse yaklaşarak telefonu çalmaya kalkıştı. Fakat işçinin minibüse tekrar gelmesiyle korkarak geri çekildi. İşçi minibüs kasasından tekrar eşya alıp uzaklaştığı sırada şahıs bu sefer minibüse girerek telefonu çaldı. Ardından hızla koşarak oradan uzaklaştı. Minibüs kasasından eşya indiren kişi şişe hırsızlığı fark etmedi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.D. isimli şahıs aynı gün yakaladı. Şahıs olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti ve çaldığı 1 adet bin 600 TL değerindeki cep telefonunu polise teslim etti. Şahsın yapılan sorgulamasında; 4 kasten yaralama ve tehdit, 2 kayıp şahıs, 1 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 tehdit ve mala zarar verme, 1 yağma gasp 2 güveni kötüye kullanma, 1 açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık suçu olmak üzere toplam 13 suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahsın iki kez deneyerek minibüsten telefon çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs park halindeki minibüse yaklaşıyor ama minibüse yaklaşan işçiden korkup kaçıyor. Daha sonra işçinin gitmesiyle tekrar minibüse yaklaşıp içerideki telefonu çalarak kaçıyor.

Şahsın minibüsten iki denemede telefon çaldığı anlar kamerada

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:00 Kaynak: İHA

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