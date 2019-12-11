Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim - Son Dakika

Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim

6 saat önce

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.

Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Şahtana Konağında öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar yaptığı açıklamada Mardin'in son yıllarda turizmde gösterdiği başarıya dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Kültür ve inanç bakımından üst düzey bir çizgi yakaladık. Kadim kültürümüze ait gün yüzüne çıkarılmamış yemek çeşitleri ile taçlandırılacak olan Otelimizi profesyonel yaklaşımlarla Mardin'in örnek bir tesisi olarak uygulamaya koyacağız. Mardin mutfağının yeni modern yorumlar ile dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Gastronomi Bölümü, Mardin mutfağını zirveye taşıyacak, özgün ve etkin sunum hizmet kalitesine eşlik edecek tarihi mekan ambiyansı ile Osmanlı Saray'ını aratmayacak düzeye taşınacak."

MAÜ Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis İşletmesini devralan Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Lokman Toprak ise 19. yüzyılda mimarbaşı Sarkoz Lole tarafından yapılan tarihi binanın turizme açık olarak kullanılmasının önemine işaret ederek, "Fakülte olarak işletmenin kısa sürede uluslararası hizmet standartlarına ulaştırılacağını ve gastronomi alanında ödül alan yemeklerin de misafirlere sunulacak." dedi.

Artuklu Üniversitesi, İbrahim Özcoşar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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