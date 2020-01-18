Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi - Son Dakika

Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahte 1 milyon 750 bin dolar ve 300 bin Türk lirasını piyasaya düşük kur vaadiyle iş insanlarına satmaya çalışan 13 kişi, gözaltına alındı.

Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahte 1 milyon 750 bin dolar ve 300 bin Türk lirasını piyasaya düşük kur vaadiyle iş insanlarına satmaya çalışan 13 kişi, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düşük kur üzerinden sahte ABD dolarlarını piyasaya sürmek isteyen bir çeteyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere yapılan eş baskınlarda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev  ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 750 bin sahte dolar, sahte 300 bin Türk lirası ile gerçek olduğu saptanan 50 bin Euro, 2 para sayma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Sahte dolarları düşük kur üzerinden iş insanlarına satmaya çalışan çete üyeleri, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Usta oyuncu Ahmet Mekin kanser hastası eşinin başından ayrılmıyor
Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek ABD'li ses ekipmanları üreticisi Bose, 119 mağazasını kapatacak Miley Cyrus, eski eşine küvet pozuyla nispet yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]