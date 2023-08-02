Sahte 10 bin TL ile alışveriş için çıktığı pazarda esnaflara yakalandı - Son Dakika
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Sahte 10 bin TL ile alışveriş için çıktığı pazarda esnaflara yakalandı

02.08.2023 11:26

Aksaray'da semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan 67 yaşındaki şahıs, bir esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Şahsın üzerinden 10 bin TL sahte para çıktı. Olay, Aksaray Salı Semt Pazarı'nda yaşandı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Aksaray Salı Semt Pazarı'na sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli şahıs, 3 ayrı tezgahtan alışveriş yaptı. Sahte 200 ve 100 TL'lik banknotlar veren şahıs hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı. 4. tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C. bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

67 yaşındaki adam, pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı

DİĞER ESNAFLARA VERDİĞİ PARALAR DA SAHTE ÇIKTI

Esnafla tartışan Y.C.'yi gören diğer esnaflar aynı şahıstan aldığı parayı kontrol ederken, o paraların da sahte olduğu anlaşıldı. Esnaflar şahsı tutarken diğer esnaflar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri esnafa verilen paraları kontrol ederek sahte olduğunu tesit etti.

67 yaşındaki adam, pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı

ÜZERİNDE SAHTE 10 BİN TL YAKALANDI

Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve çantasında arama yapan KOM ekipleri 200 ve 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 ayrı esnaf şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

67 yaşındaki adam, pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı
Kaynak: İHA
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Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte 10 bin TL ile alışveriş için çıktığı pazarda esnaflara yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte 10 bin TL ile alışveriş için çıktığı pazarda esnaflara yakalandı - Son Dakika
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