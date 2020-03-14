Sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp, kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp, kaçtı - Son Dakika

Sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp, kaçtı

6 saat önce

Mersin'de bir kuyumcudan sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp kaçan bir kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp, kaçtı, System.String[]

Mersin'de bir kuyumcudan sahte 100 liralarla 10 bin liralık altın alıp kaçan bir kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şahıs, sözlüsünün evinde gözaltına alınırken, altınlar da ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis merkezi amirliğine gelerek müracaatta bulunan O.B. isimli şahıs, işletmekte olduğu kuyumcuya gelen bir şahsın, kendisinden aldığı değeri 10 bin lira olan 2 altın bileziğin bedeli olarak zarf içerisinde deste halinde para bırakarak aniden kaçtığını, zarfı kontrol ettiğinde içerisinde arka yüzünde 'geçersiz' ibaresi bulunan 100 liralık banknotlar olduğunu gördüğünü söyleyerek, şahıstan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayından meydana geldiği kuyumcu dükkanı ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Olayı gerçekleştirenin H.K. isimli şahıs olduğu belirleyen ekipler, şahsın sözlüsünün ikametinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alınırken, müştekiye ait ziynet eşyaları da ele geçirildi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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