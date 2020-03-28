Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı - Son Dakika

Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı
7 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narince köyünde bir tekstil imalathanesine sahte maske üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken R.Ç., gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı