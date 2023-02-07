Sahte AFAD sitesiyle kredi kartı bilgisi toplayıp dolandırıyorlar

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında tüm Türkiye tek yürek olurken dolandırıcılar da boş durmuyor. İnsanların yardım etmek için deprem bölgesine seferber olduğunu gören dolandırıcılar sahte AFAD sitesiyle kredi kartı bilgisi toplayıp vatandaşları kandırıyor. Tüm Türkiye deprem bölgesindeki depremzedelere yardım göndermek için seferber olurken, bazı dolandırıcılar bunu fırsata çevirdi. AFAD adı altında sahte site açan dolandırıcılar yardım adında topladıkları paralarla vatandaşları dolandırdı. Açılan söz konusu sitede bağış yapmak isteyen kişilerden form şeklinde gösterilen alanda vatandaşın kredi kartı bilgilerinin girilmesi isteniyor. Kredi kartı bilgilerinin girilmesi sonrası ise hesap sahibinin kredi kartı boşaltılıyor. Arama motoruna reklam verdiler

İnternette birçok kullanıcının kullandığı dünyaca ünlü arama motoru Google'da tanıtım yayınlayarak en üst sıraya çıkan sahte site böylelikle daha çok kullanıcıya ulaşarak daha çok kişiyi dolandırıyor. Daha önce AFAD adına açılan sahte siteler kapatıldı

AFAD adına bağış toplamak için daha önce açılmış 6 adet sahte internet sitesi tespit edilmiş ve USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) tarafından belirlenen sitelerine erişim engellenmişti. Bir kullanıcı o anları telefonla kayıt altına aldı

Sitenin durumundan şüphelenen bir kullanıcı sitenin açık olduğu pencereyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.