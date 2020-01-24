Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika

Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahte akaryakıt fişi üreterek devleti milyonlarca lira dolandıran şahıslara yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sahte akaryakıt faturası ile milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye operasyon, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahte akaryakıt fişi üreterek devleti milyonlarca lira dolandıran şahıslara yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplamda 1 milyon 775 bin TL'lik sahte fatura ile gözaltına alınan 47 şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahte akaryakıt faturası düzenleyerek vergi dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri inceleme başlattı. Takip sonrasında 57 şahsın, sahte fatura ile devleti milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şahıs gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 755 bin TL'lik sahte akaryakıt faturası, akaryakıt fişleri, fiş ve fatura hazırlanmasında kullanılan cihazlar ile bilgisayarlar ele geçirildi.


"Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Evrakta Sahtecilik" suçlarından gözaltına alınan 47 kişi, Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildiler. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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