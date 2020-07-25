Sahte albayın oyununu jandarma bozdu - Son Dakika

Sahte albayın oyununu jandarma bozdu

Burdur'da kendisini albay olarak tanıtıp ordudan ilişiği kesilmiş kişileri yeniden mesleğe aldırma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Sahte albayın oyununu jandarma bozdu, System.String[]

Burdur'da kendisini albay olarak tanıtıp ordudan ilişiği kesilmiş kişileri yeniden mesleğe aldırma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kendisini farklı bir isimle TSK' da görevli bir Albay olarak tanıtan ve daha önce TSK'dan ilişiği kesilmiş, istifa etmiş şahısları tekrar mesleğe aldırmak vaadi ile dolandırmaya çalışan E.G. takibe alındı. Altı altı ayrı dolandırıcılık olayı ile başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hükümlü, tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydı bulunan E.G isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen E.G burada yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:12

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte albayın oyununu jandarma bozdu - Son Dakika
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