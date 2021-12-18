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Sahte alkol bir can daha aldı - Son Dakika

Sahte alkol bir can daha aldı

18.12.2021 13:11

- Sahte alkol bir can daha aldı Arkadaşının getirdiği öne sürülen sahte alkolü kullanan 62 yaşındaki kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşının getirdiği iddia edilen sahte alkolü kullandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 62...

- Sahte alkol bir can daha aldı

Arkadaşının getirdiği öne sürülen sahte alkolü kullanan 62 yaşındaki kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşının getirdiği iddia edilen sahte alkolü kullandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki şahsın cenazesi morgdan alındı.

Edilen bilgiye göre olay, 12 Aralık Pazar günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının getirdiği alkolü kullanan 62 yaşındaki 4 çocuk babası Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşamaya başladı. Yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sülek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Hasan Sülek bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Sülek'in cenazesinin Konya'nın Bozkır ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kayınpederinin cenazesini alan Süleyman Belen, olayı cinayete benzeterek, "Kayınpederimin tükettiği viskiyi uzman ekipler inceledi. ve bize viskinin içinde sahte alkol yok, tiner koymuşlar"dediğini aktardı.

Öte yandan Hasan Sülek ve arkadaşına sahte alkol sattığı belirlenen M.Ö, jandarma tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sahte alkol bir can daha aldı
Sahte alkol bir can daha aldı
Sahte alkol bir can daha aldı
Sahte alkol bir can daha aldı

Manavgat, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte alkol bir can daha aldı - Son Dakika


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