Üye Girişi
Sahte alkol hastanelik etti - Son Dakika

Sahte alkol hastanelik etti

13.02.2022 01:18
Sahte alkol hastanelik etti

Alaplı'da sahte alkol içtikten sonra fenalaşan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alaplı'da sahte alkol içtikten sonra fenalaşan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Olay, saat 22.10 sularında ilçeye bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşında olduğu öğrenilen K.Ç.,sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine fenalaştığını gören yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan 112 sağlık ekipleri K.Ç'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. K.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Alaplı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte alkol iddiasıyla yaşandığı öne sürülen zehirlenme olayı hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500

Zonguldak, Alkol, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte alkol hastanelik etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte alkol hastanelik etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement