Sahte alkol hastanelik etti - Son Dakika

Alaplı'da sahte alkol içtikten sonra fenalaşan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Olay, saat 22.10 sularında ilçeye bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşında olduğu öğrenilen K.Ç.,sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine fenalaştığını gören yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan 112 sağlık ekipleri K.Ç'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. K.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Alaplı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte alkol iddiasıyla yaşandığı öne sürülen zehirlenme olayı hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. - ZONGULDAK