Sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi - Son Dakika

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Saat 01.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi 8123 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.B. ve arkadaşları bir araya gelerek kendi yaptıkları sahte içkiyi içti. Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren E.B., yaptıkları alkolden bir miktar alarak evine gitti.

FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

E.B. evine girdiği sırada, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen E.B.'yi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

PET ŞİŞEDEKİ ALKOLÜ İNCELEMEYE

Burada tedaviye alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.