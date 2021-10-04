Sahte alkol imalathanesine balyozlu operasyon - Son Dakika

Gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, imalathane olarak kullanılan mahzende 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 adet şişelenmiş alkol, 2 bin 500 adet kapak, 63 adet etiket, 400 adet boş şişe, 4 adet 250 litrelik alkol imalatında kullanılan damıtma bidonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri yürüttükleri çalışmalarda bir iş yerinin gizli girişi bulunan mahsende sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasinde yürütülen çalışmalar neticesinde mahzene operasyon düzenlendi. İş yerinin girişini bulamayan ekipler, ellerinde balyozlarla mahzenin duvarını yıkarak içeri girebildi.

GAZİANTEP - Gaziantep 'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri içerisinde sahte alkol imalatı yapan gizli mahsene balyozlarla duvarı yıkarak girebildi. Ekipler içerideki yaklaşık 2.5 ton alkol, şişe, kapak, etiket ve damıtma bidonuna el koydu.

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