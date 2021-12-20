Sahte alkol komaya soktu - Son Dakika

Sahte alkol komaya soktu

MALATYA Malatya'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, 12.00 Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kadıoğlu sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan 51 yaşındaki H.G. aniden fenalaşarak yere yığıldı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.G. buradaki tedavinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Polis ekipleri şahsın ikameti ve işyerinde inceleme yaparken, H.G.'nin aldığı alkol sonucu zehirlendiği belirlendi.

Hastane de tedavisi süren H.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Olayla ilgi başlatılan tahkikat devam ediyor.