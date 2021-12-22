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'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR' - Son Dakika

'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR'

22.12.2021 11:09

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Yurtbay, son günlerde yaşanan sahte alkol zehirlenmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Yurtbay, son günlerde yaşanan sahte alkol zehirlenmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte son 1 haftada toplam 12 vakanın görüldüğünü ve 4'ünün hayatını kaybettiğini belirten Yurtbay, "Sahte alkol kalbi etkileyerek çarpıntı şikayetleri ve tansiyonun düşmesine neden oluyor. Merkezi sinir sistemini etkilediği için de nefes darlığı ve solunumun tamamen baskılanmasına neden olabiliyor" dedi.

Sivas'ta sahte alkol nedeniyle son 1 haftada 12 zehirlenme vakası görüldü. SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen vakalardan 4'ü hayatını kaybederken, 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede 1 kişinin tedavisi ise sürüyor. SCÜ Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Yurtbay, metil alkol zehirlenmelerinin toksik alkol türevi olduğunu söyledi. Yurtbay, "Metil alkol birçok kimyasal yapımının içerisinde bulunuyor. Metil alkol alımından sonra kısa bir sürede 30-90 dakika içerisinde midede emilim gerçekleşiyor. Toksik etkileri ise 4 ya da 10 saat sonrasında görülmeye başlıyor. Eğer beraberinde etil alkol alındıysa bu etkiler yaklaşık olarak 72 ya da 96 saat arasında da görülebiliyor. Metil alkol alındıktan sonra karaciğerde asıl sıkıntılı durumu meydana getiriyor. Metil alkol vücuttaki bütün hücreleri, organların metabolizmasını etkileyerek oksijensiz kalmasına neden oluyor. Hücrelerde oksijensiz ortamda oluşan laktat dediğimiz bir madde var. Bu maddenin oluşması sonucu daha da derinleşerek, merkezi sinir sistemini etkiliyor. Bu da hastalarda koma, bilinç durumu değişikliği, beyinde kanama, nöbet, görme kayıplarına neden oluyor. Ayrıca kalbi de etkileyerek çarpıntı şikayetleri ve tansiyonun düşmesine neden oluyor. Merkezi sinir sistemini etkilediği için de nefes darlığı ve solunumun tamamen baskılanmasına yol açıyor" diye konuştu.

'VAKALAR TOKSİK ETKİLER ORTAYA ÇIKTIĞINDA GELİYOR'

Vakalara nasıl müdahale ettiklerini de anlatan Dr. Yurtbay, "Biz hastaları ilk olarak hemodinamik olarak stabillenmesini sağlıyoruz. Eğer solunumu baskılanmışsa mekanik ventilatöre bağlayarak destekliyoruz. Ayrıca tansiyonları düşükse yükseltmeye çalışıyoruz. Özellikle sahte alkol alımı sonrası oluşan toksinlerin oluşmasını engellemeye çalışıyoruz ya da bu toksinlerin kandan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Bunun için de etil alkol kullanıyoruz ya da en kısa sürede hemodiyalize alarak kandan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Sahte alkol aldığını hisseden biri en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Metil alkol klasik uçucu olan bir maddedir. Metil alkolün ilk başta alımına bağlı olarak kişi erken dönemde fark edemiyor. Metil alkolde bulantı, kusma gibi semptomlar görülebilmektedir. Vakalar daha çok toksik etkiler ortaya çıktığında geliyor. Bunlar ise görme kaybı, ışığa hassasiyet gibi dönemleri kapsıyor" dedi.

'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR'
'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR'
'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR'
'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR'

Öğretim Üyesi, Cumhuriyet, Alkol, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SAHTE ALKOL, MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR' - Son Dakika


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