Sahte alkol şüphesiyle 4 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Sahte alkol şüphesiyle 4 kişi hastanelik oldu

Sahte alkol şüphesiyle 4 kişi hastanelik oldu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sahte alkol şüphesiyle 4 kişi hastanelik oldu TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 kişinin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Zehirlenen 4 kişinin bir büfeden aldıkları alkolden sonra fenalaştıkları öğrenilmesi üzerine polis ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesindeki söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 litre sahte alkol olduğu değerlendiren içki, 29 bin 940 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. İşyerinde bulunan K. U.'nun eşi olan N. U. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Firari şüpheli K. U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Söz konusu işletmeden aldıkları alkolü kullandıkları iddia edilen M.P., R.K., M.E. ve K.G.'nin yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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