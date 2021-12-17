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Sahte alkol tüketen şahıs önce tedavi edildi, sonra tutuklandı - Son Dakika

Sahte alkol tüketen şahıs önce tedavi edildi, sonra tutuklandı

17.12.2021 12:18
Sahte alkol tüketen şahıs önce tedavi edildi, sonra tutuklandı

Nevşehir'de sahte alkol tükettiği iddia edilen şahıs, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'de sahte alkol tükettiği iddia edilen şahıs, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde İ.T., uzun süre alkol kullanmaktan dolayı görme bulanıklığı ve kusma şikayeti nedeniyle Hacıbektaş Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti. Burada yapılan tetkikler sonucu şahsın sahte alkol tükettiği tespit edildi. Muayenesini yapan doktor tarafından olay polise bildirildi. Adli soruşturma başlatan Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada; 2 Adet mavi renkli anason şişesi, 5 adet içerisi sıvı dolu ağzı kapaklı 0,5 ml pet şişe, içi dolu yaklaşık 30 litrelik bidon, 1 adet üzerinde alt tarafında musluklu 50 litrelik boş bidon, 3 adet 5 litrelik tıbbi kullanım amaçlı ibareli dolu vaziyette etil alkol bidonu, 1 adet tıbbi kullanım amaçlı ibareli boş bidon, 1 adet içi sıvı dolu 5 litrelik su bidonu, üzerinde tıbbi işlemlerde kullanılan sıvı çekmeye yarayan 1 adet sıvı plastik şırınga, boş vaziyette 1 adet 10 litrelik, 4 adet 5 litrelik, 5 adet 1,5 litrelik, 6 Adet 0,5 milimlik boş şekilde pet bidonlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T., çıkarıldığı mahkemece '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Sahte alkol tüketen şahıs önce tedavi edildi, sonra tutuklandı

Devlet Hastanesi, Hacıbektaş, Nevşehir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte alkol tüketen şahıs önce tedavi edildi, sonra tutuklandı - Son Dakika


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