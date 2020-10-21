Sahte alkol üretenlere operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Sahte alkol üretenlere operasyon: 2 gözaltı
21.10.2020 11:31
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapılan bir iş yeri ve bir eve yönelik yaptıkları operasyonla çok miktarda sahte alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapılan bir iş yeri ve bir eve yönelik yaptıkları operasyonla çok miktarda sahte alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir işyeri ve evde yapılan aramada 10 şişe gümrük kaçağı alkol, 42 adet pet şişe ve 5 litrelik bidon içerisinde dökme alkol geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor. - GAZİANTEP
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