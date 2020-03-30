Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenledi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği tespit edilen takibi sonrası düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise merdiven altı üretilen 20 litre sahte alkol KOM ekiplerince ele geçirildi.



Yakalan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ