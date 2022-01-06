Sahte alkol üretip satan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, ikametinde sahte alkol üretip satışa süren şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 49 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Kom Grup Amirliği, Alanya genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda A.İ (53) isimli şahısın Tosmur Mahallesindeki ikametinde sahte alkol ürettiği ve bu alkolleri piyasaya sürdüğünü tespit etti. Şahsın ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 7 litre viski 7 litre rakı 5 litre votka 30 litre şarap, 30 adet alkol yapımında kullanılan aroma 25 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu 24 adet boş alkol şişesi 2 adet alkol yapımında kullanılan huni 1 adet fermantasyon bidonu olduğu değerlendirilen bidon ele geçirdi. Adliyeye intikal ettirilen A.İ isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA