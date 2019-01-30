Sahte Alkol Veren Eğlence Mekanına Baskın: 4 Gözaltı
56 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendi ürettikleri sahte içkileri orijinal şişelerine koyarak müşterilerin sağlığı ile oynayan eğlence mekanına düzenlenen baskında mekan sahibinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde kendi ürettikleri sahte içkileri orijinal şişelerine koyarak müşterilerin sağlığı ile oynayan eğlence mekanına düzenlenen baskında mekan sahibinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Olay Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra'da bulunan M.A. isimli restoranda sahte içki imal edilerek gelen müşterilere bandrollü içki görünümünde satışa sunulduğu yönünde bilgi alan Kocaeli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçe jandarma ekipleri ile birlikte harekete geçti. Restorana baskın yapan ekiplerce yapılan aramalarda pet şişeler ile 50 ve 100 cc'lik önceden kullanılmış olan alkol şişeleri ile servis edilmek üzere doldurulan el yapımı 80 litre sahte rakı ele geçirildi. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek sahte içkileri restoranda satışa sunduğu belirlenen restoran sahibinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen 4 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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