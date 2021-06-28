Sahte alkolde başvuru sayısı 24'e çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmelerinde hastaneye başvuran kişi sayısı 24'e çıkarken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki faciasında sayılar yükselemeye devam ediyor. Hastaneye başvuranların sayısı 22'den 24'e çıkarken, 6 kişi ise hayatını kaybetti. 8'i entübe olmak üzere 16 hastanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, 2 hastanın ise serviste tedavisine devam ediliyor.

(Halil Dağ/İHA)