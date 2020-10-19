Sahte alkolden 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören kişi kurtarılamadı - Son Dakika

Ereğli ilçesinde, 12 Ekim'de, içtiği sahte alkol nedeniyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Aydın , yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aydın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. İlçede sahte alkol içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) da 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın sahte alkolden ölümle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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