Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat son yolculuğuna uğurlandı
13.10.2020 16:03
Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu evin önünde alınan helalliğin ardından, Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu evin önünde alınan helalliğin ardından, Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kartal'da sahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki 1 çocuk babası avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun cenazesi evine getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından alınan helalliğin ardından Şahinoğlu'nun cenazesi Pendik Şeyhli Mezarlığına defnedildi. Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu, ayakta durmakta zorlandı. Genç kadını yakınları teselli etmeye çalıştı.
Son Dakika Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı