Son Dakika Haberleri: Sahte Alkolden Hayatını Kaybeden Turhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sahte Alkolden Hayatını Kaybeden Turhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

11 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde el yapımı sahte alkolden zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yüksel Turhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sahte Alkolden Hayatını Kaybeden Turhan Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde el yapımı sahte alkolden zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yüksel Turhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde önceki gün el yapımı alkol içen 53 yaşındaki Yüksel Turhan rahatsızlanınca arkadaşları tarafından özel hastaneye oradan da ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Turhan için bugün ikindi namazı sonrası Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene cezaevinde bulunan kardeşi Metin Turhan izinli olarak jandarma eşliğinde getirildi. Turhan alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:16 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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