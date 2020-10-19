Sahte alkolden Kdz. Ereğli'de 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sahte alkolden Kdz. Ereğli'de 1 kişi hayatını kaybetti
19.10.2020 17:06
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte alkol aldığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir haftadır tedavi göre 52 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte alkol aldığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir haftadır tedavi göre 52 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 12 Ekim günü sahte alkol aldığı iddia edilen Hasan A. (52) için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirilen A., yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanarak tedavi edilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda kalan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Son Dakika ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor