İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

11.10.2020 07:40
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ DAHA FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Alkol, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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