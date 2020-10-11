İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
11.10.2020 07:40
İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ DAHA FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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