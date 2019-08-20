Son Dakika Haberleri: Sahte alkolden ölümlerin olduğu Adana'da etil alkol operasyonu
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Sahte alkolden ölümlerin olduğu Adana'da etil alkol operasyonu

1 saat önce

ADANA, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Adana'da denetimlerini artıran polis, 2 depoda toplam bin 945 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 521 aroma ve tatlandırıcı ele geçirdi.

Sahte alkolden ölümlerin olduğu Adana'da etil alkol operasyonu, System.String[]
ADANA, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Adana'da denetimlerini artıran polis, 2 depoda toplam bin 945 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 521 aroma ve tatlandırıcı ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki 2 depoya baskın yaptı. 2 depoda toplam bin 945 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 521 aroma ve tatlandırıcı bulundu. Polis, S.Y. ve H.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.
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Osmaniye, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:20 Kaynak: DHA
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