Sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı
25.10.2020 14:11
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Ö.F.S. (17), arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Ö.F.S. (17), arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığı öne sürülen Ö.F.S.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
?Alaplı'da yaşayan Ö.F.S., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları içkiden içtikten sonra rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ö.F.S., ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.F.S., ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.F.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.F.S.'nin sahte alkol kullandığı öne sürüldü.
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